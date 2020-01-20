Общество

REGNUMREGNUMВ России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Россиянам впервые выдали загранпаспорта, оформленные по новой технологии

Московский Комсомолец05:19

Россиянам выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Известия04:59

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

RT на русском03:41

Россияне оформили первые загранпаспорта в криптокабинах

Life.ru04:11

Россияне начали оформлять загранпаспорта в криптобиокабинах

ТАСС03:08

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные роботами

Российская газета03:07

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта

Finam.Ru02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Здоровье

«Осуществить мечту Зиты»: как живёт вторая сиамская близняшка Гита

RT на русском 00:31
Общество

Режиссера Соловьева перевели в реанимацию

Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.
DP.RU 03:08
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

В Австралии выпал град размером как мяч для гольфа

Как сообщает «7News», в некоторых населенных пунктах страны град достиг размера мяча для игры в гольф.
ГЛАС.RU 03:55
Общество

Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова

Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.
Говорит Москва 03:56
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Вести.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Sputnik Узбекистан 03:00
Армия и оружие

Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ

Американские СМИ оценили межконтинентальный беспилотный бомбардировщик, который намерены создать в России.
Российская газета 04:43
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

Известия 04:27
Политика

Киев попросил расширить миссию ОБСЕ в Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ Эди Рамой сообщил, что обратился к ней с просьбой продолжить деятельность Специальной мониторинговой миссии в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:14
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Экономика

Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
РЕН ТВ 04:36
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Происшествия

Суды Петербурга вновь эвакуируют

REGNUM 01:57
Политика

Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
РБК 05:17
Политика

«Голос» потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию

Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 04:26
Политика

Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Военное обозрение 04:56
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Общество

Глава Севастополя уволил директора «Севтеплоэнерго»

Руководитель государственного унитарного предприятия "Севтеплоэнерго" уволен с занимаемой должности.
Новый Севастополь 03:19
Общество

На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Газета.Ru 04:22
Гаджеты

ASUS оснастила свои Radeon RX 5600 XT массивными системами охлаждения

Системы охлаждения видеокарт ROG Strix Radeon RX 5600 XT и TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO занимают в высоту 2,7 слота расширения.
3DNews 18 января в 09:47
Технологии

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
ToDay News Ufa 00:45
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

Петербургский дневник 02:27
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
Здоровье

Сипягин остался недоволен ремонтом детской поликлиники в Судогде

Довод 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное