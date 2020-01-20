Общество
REGNUMВ России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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«Осуществить мечту Зиты»: как живёт вторая сиамская близняшка Гита
Общество
Режиссера Соловьева перевели в реанимацию
Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
В Австралии выпал град размером как мяч для гольфа
Как сообщает «7News», в некоторых населенных пунктах страны град достиг размера мяча для игры в гольф.
Общество
Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова
Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Армия и оружие
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
Американские СМИ оценили межконтинентальный беспилотный бомбардировщик, который намерены создать в России.
Политика
Киев попросил расширить миссию ОБСЕ в Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ Эди Рамой сообщил, что обратился к ней с просьбой продолжить деятельность Специальной мониторинговой миссии в Донбассе.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Политика
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Политика
«Голос» потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию
Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Общество
Глава Севастополя уволил директора «Севтеплоэнерго»
Руководитель государственного унитарного предприятия "Севтеплоэнерго" уволен с занимаемой должности.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Гаджеты
ASUS оснастила свои Radeon RX 5600 XT массивными системами охлаждения
Системы охлаждения видеокарт ROG Strix Radeon RX 5600 XT и TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO занимают в высоту 2,7 слота расширения.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Общество
Комитет по строительству возглавил Игорь Креславский
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.