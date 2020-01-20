В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

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