Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
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В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Вести.Ruвчера в 10:36

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

RT на русскомвчера в 09:23

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Интерфаксвчера в 08:38

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

Российская газетавчера в 09:02

Сбербанк начал выдавать кредиты малому бизнесу под 0% из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 08:50

Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

РБКвчера в 09:11

«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ruвчера в 08:07
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

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Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
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В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
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Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
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Глава Кубани объяснил причины введения карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с обращением к жителям региона, в котором объяснил причины объявления карантина.
Деловая газета. Юг 11:40
Общество

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Большую часть сотрудников ФСБ отправят в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
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Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России

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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
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Армия и оружие

Курды подавили тюремный бунт на северо-востоке Сирии

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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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Минюст России предложил из-за коронавируса временно запретить свадьбы и разводы, пишет ведомство.
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Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
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Обращение губернатора Кемеровской области связано с тем, что на территории региона продолжают выявлять нарушителей самоизоляции.
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Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

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Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

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РИА Новости 07:24
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