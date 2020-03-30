Коронавирус
Российская газетаСбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Экономика
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В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
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Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Общество
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Экономика
Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания
Что, кстати, уже было бы неплохо, по сравнению с февральским показателем — тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7. Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.
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Общество
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Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
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Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
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Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.