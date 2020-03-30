Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

РБКвчера в 09:11

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Вести.Ruвчера в 10:36

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

RT на русскомвчера в 09:23

Программе добавили опций

Российская газетавчера в 13:15

Сбербанк начал выдавать кредиты малому бизнесу под 0% из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 08:50

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Интерфаксвчера в 08:38

«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ruвчера в 08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС вчера в 22:27
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
Общество

Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ФАН вчера в 20:39
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 15:49
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:16
Общество

В США ожидают новую волну коронавируса осенью

Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Комсомольская правда вчера в 19:22
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Политика

Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Российская газета вчера в 09:36
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Спорт

Боец MMA Харитонов заявил, что не боится коронавируса

RT на русском 29 марта в 06:15
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News вчера в 10:19
Общество

Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе и распространению коронавируса сообщил информационному агентству ТАСС о первом летальном исходе в Московской области.
Live24 вчера в 15:34
Экономика

Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания

Что, кстати, уже было бы неплохо, по сравнению с февральским показателем — тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7. Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Авто

«УАЗ» выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

В дальнейшем планируется выпустить самосвал на базе УАЗ «Профи».
Газета DAILY 28 марта в 07:19
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Здоровье

В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Российская газета 01:07
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета вчера в 20:10
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском 29 марта в 18:07
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное