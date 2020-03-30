Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

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Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Общество В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.

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Технологии Стоимость PlayStation 5 слили в сети Выход PlayStation 5 ожидают к концу текущего года. Предзаказы могут начаться на новогодней европейской недели.

Здоровье В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.