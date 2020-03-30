Коронавирус
Вести.RuВ России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
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Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Происшествия
В Александровской больнице приостановили прием пациентов
В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
В Перми скончалась журналистка Анастасия Петрова
В Перми 31 марта умерла журналистка и главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова, сообщает портал Properm.ru.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Футбол
ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
В Ростовской области количество коек для пациентов увеличат на тысячу
На оснащение и переоснащение медучреждений выделят более миллиарда. В Ростовской области увеличат количество коек для пациентов.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Транспорт
Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Технологии
Стоимость PlayStation 5 слили в сети
Выход PlayStation 5 ожидают к концу текущего года. Предзаказы могут начаться на новогодней европейской недели.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Политика
Генсек ООН предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с пандемией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и преодолении его экономических последствий.
Здоровье
В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус
Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.