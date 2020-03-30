Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
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Поддержка МСБ не доходит до Крыма

Коммерсантъвчера в 13:49

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Вести.Ruвчера в 10:36

«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ruвчера в 08:07

Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

РБКвчера в 09:11

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

Российская газетавчера в 09:02

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Интерфаксвчера в 08:38

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

RT на русскомвчера в 09:23
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Происшествия

В Александровской больнице приостановили прием пациентов

В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Neva.Today 13:50
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В России 26 регионов ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

В Перми скончалась журналистка Анастасия Петрова

В Перми 31 марта умерла журналистка и главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова, сообщает портал Properm.ru.
Местное время (г. Пермь) 11:58
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Футбол

ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Бомбардир.ру 14:11
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

В Ростовской области количество коек для пациентов увеличат на тысячу

На оснащение и переоснащение медучреждений выделят более миллиарда. В Ростовской области увеличат количество коек для пациентов.
Donday.ru 12:03
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Киберспорт

Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле

Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игромания.ру 11:46
Транспорт

Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Юга.ру 09:22
Технологии

Стоимость PlayStation 5 слили в сети

Выход PlayStation 5 ожидают к концу текущего года. Предзаказы могут начаться на новогодней европейской недели.
ГЛАС.RU 14:11
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Генсек ООН предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с пандемией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и преодолении его экономических последствий.
ТАСС 14:23
Здоровье

В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус

Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
REGNUM 07:01
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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