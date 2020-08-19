Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъвчера в 18:33

Подробнее о событии

В России впервые выдали кредит под криптовалюту

Общественная служба новостей04:08

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40

В России выдали первый кредит, обеспеченный криптовалютой

Дума ТВ03:21

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32

Первый кредит под залог криптовалюты выдали в России

ПРАЙМ03:31

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъвчера в 18:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество

Два человека задержаны у Минского тракторного завода

Два человека задержаны в ходе несогласованной акции у Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
RT на русском 03:58
927
Общество

В России появилось рекордно много фальшивых банков

В июле в России было зафиксировано рекордное количество фишинговых атак на банковских клиентов, во время которых злоумышленники использовали фальшивые интернет-адреса и домены, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 03:52
Технологии

«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении

Приложение появится на месте «Яндекс.Такси», оно включит в себя функционал каршеринга «Яндекс.Драйв» и фудтехпроектов компании.
Коммерсантъ 02:07
7
Политика

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19
2,4K
Здоровье

Евгений Куликов назначен и.о. ректора СибГМУ

Министр здравоохранения Российского Федерации Михаил Мурашко подписал приказ о возложении обязанностей ректора Сибирского государственного медицинского университета с 18 августа 2020 года на Евгения Куликова, занимавшего должность проректора по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ.
НИА-Томск 02:47
Политика

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
РБК 02:40
11
Общество

В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след

Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
BFM.ru 01:04
31
Политика

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАСС вчера в 16:22
855
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подали к нему иск на 1 рубль

Суть событий вчера в 09:43
487
Общество

За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 03:30
2
Происшествия

Главбух иркутского ФСИН приговорена за аферу на 14 млн рублей

В СК рассказали, что это дело еще от 2015 года. Тогда управление заключило ряд контрактов на поставку продовольствия.
SM News Иркутск 03:51
1
Политика

США ужесточили санкции против китайской Huawei

Госдеп США принял решение о расширении санкционного списка в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:30
14
Общество

Похолодание на Урале произошло из-за арктического вторжения

Над Уралом и Западной Сибирью поднялся вихрь, который был заблокирован над Приобьем.
Уральский меридиан 00:00
6
Футбол

Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов из-за дисквалификации

Нападающий «ПСЖ» Неймар оказался под угрозой дисквалификации перед финальным матчем Лиги чемпионов.
Metaratings 02:40
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА

Чемпионат 00:02
Происшествия

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание.
Известия 02:54
629
Футбол

Фонт: Куман не будет тренером «Барселоны», если я стану президентом

Напомним, ранее стало известно, что из-за неудовлетворительных результатов "Барселону" покинул главный тренер Энрике Сетьен.
Vprognoze.ru 03:46
Происшествия

На берегу Енисея в Хакасии нашли тело девочки, ещё один ребенок пропал

REGNUM 00:12
24
Экономика

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ вчера в 07:46
118
Политика

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру 03:06
2
Религия

Православные христиане отмечают Преображение Господне

19 августа все православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе праздник называется Яблочным Спасом.
Газета.Ru 01:33
9
Футбол

«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ

"Зениту" в матче с ЦСКА не поможет защитник Ярослав Ракицкий, который был удален в игре с "Ростовом".
Vprognoze.ru 04:02
Происшествия

В Белоруссии задержан объявленный Россией в розыск пассажир из Украины

В Белоруссии задержан 34-летний мужчина с ножом и револьвером, объявленный Россией в розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.
Lenta.ru 03:25
11
Наука

Ученые разгадали тайну полосок зебр

Московский Комсомолец 00:46
5
Здоровье

Эндокринолог назвал опасность яблок

ИнфоСМИ вчера в 05:51
112
Здоровье

В Коми за сутки COVID-19 заболели 34 человека

За сутки в регионе было выявлено 34 новых случая инфицирования.
Evo-rus.com 17 августа в 03:55
Шоу-бизнес

Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище

RT на русском вчера в 05:35
18
Общество

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
2K
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
76
Армия и оружие

Ростех впервые покажет комплекс «Гермес» с дальностью стрельбы 100 км

Профиль 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное