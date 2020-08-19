Экономика
КоммерсантъВ России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.
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с чего всё началось
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».Коммерсантъвчера в 18:33
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Общество
Два человека задержаны у Минского тракторного завода
Два человека задержаны в ходе несогласованной акции у Минского тракторного завода, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
RT на русском 03:58
Общество
В России появилось рекордно много фальшивых банков
В июле в России было зафиксировано рекордное количество фишинговых атак на банковских клиентов, во время которых злоумышленники использовали фальшивые интернет-адреса и домены, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 03:52
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«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении
Приложение появится на месте «Яндекс.Такси», оно включит в себя функционал каршеринга «Яндекс.Драйв» и фудтехпроектов компании.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
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Министр здравоохранения Российского Федерации Михаил Мурашко подписал приказ о возложении обязанностей ректора Сибирского государственного медицинского университета с 18 августа 2020 года на Евгения Куликова, занимавшего должность проректора по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ.
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О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
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В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
BFM.ru 01:04
Политика
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАСС вчера в 16:22
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подали к нему иск на 1 рубль
Суть событий вчера в 09:43
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За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах
За сутки в России подтверждено 4828 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 03:30
Происшествия
Главбух иркутского ФСИН приговорена за аферу на 14 млн рублей
В СК рассказали, что это дело еще от 2015 года. Тогда управление заключило ряд контрактов на поставку продовольствия.
SM News Иркутск 03:51
Политика
США ужесточили санкции против китайской Huawei
Госдеп США принял решение о расширении санкционного списка в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:30
Общество
Похолодание на Урале произошло из-за арктического вторжения
Над Уралом и Западной Сибирью поднялся вихрь, который был заблокирован над Приобьем.
Уральский меридиан 00:00
Футбол
Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов из-за дисквалификации
Нападающий «ПСЖ» Неймар оказался под угрозой дисквалификации перед финальным матчем Лиги чемпионов.
Metaratings 02:40
Происшествия
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание.
Известия 02:54
Футбол
Фонт: Куман не будет тренером «Барселоны», если я стану президентом
Напомним, ранее стало известно, что из-за неудовлетворительных результатов "Барселону" покинул главный тренер Энрике Сетьен.
Vprognoze.ru 03:46
Экономика
СИБУР начал строительство Амурского ГХК
Коммерсантъ вчера в 07:46
Политика
Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии
Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру 03:06
Религия
Православные христиане отмечают Преображение Господне
19 августа все православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе праздник называется Яблочным Спасом.
Газета.Ru 01:33
Футбол
«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
"Зениту" в матче с ЦСКА не поможет защитник Ярослав Ракицкий, который был удален в игре с "Ростовом".
Vprognoze.ru 04:02
Происшествия
В Белоруссии задержан объявленный Россией в розыск пассажир из Украины
В Белоруссии задержан 34-летний мужчина с ножом и револьвером, объявленный Россией в розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.
Lenta.ru 03:25
Наука
Ученые разгадали тайну полосок зебр
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Эндокринолог назвал опасность яблок
ИнфоСМИ вчера в 05:51
Здоровье
В Коми за сутки COVID-19 заболели 34 человека
За сутки в регионе было выявлено 34 новых случая инфицирования.
Evo-rus.com 17 августа в 03:55
Шоу-бизнес
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
RT на русском вчера в 05:35
Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43