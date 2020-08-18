Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.