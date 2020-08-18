Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
ПРАЙМ

Первый кредит под залог криптовалюты выдали в России

ПРАЙМ03:31
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33
Дума ТВ

В России выдали первый кредит, обеспеченный криптовалютой

Дума ТВ03:21
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
RuNews24.ru

В России впервые выдали кредит под криптовалюту

RuNews24.ru03:22

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
РИА Новости03:37
2

Компании смогут использовать смартфоны в качестве терминалов

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что российские банки начали тестировать технологию, которая позволит их корпоративным клиентам использовать смартфоны в качестве терминалов при оплате через «Систему быстрых платежей».
Саминвестор02:05
1

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15
11

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
49

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
1,7K

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06
1