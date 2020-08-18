В России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
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