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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
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Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Финансовая газета

В России выдан первый кредит, обеспеченный криптовалютой

Финансовая газета01:26
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
It`s My City

В России банк впервые выдал кредит под криптовалюту

It`s My City02:34

Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Вести.Ru01:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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