Белорусская оппозиция направила послу России Мезенцеву письмо

Минск, 18 августа 2020, 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике.