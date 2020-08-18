Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России впервые по-новому выдали кредит

Lenta.ru04:52
ТК Звезда

«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

ТК Звезда04:37
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
REGNUM

Впервые в России банк выдал кредит под криптовалюту

REGNUM04:31

«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Изначально судно под именем Bourbon Surf принадлежало международной компании Bourbon offshore, которая предоставляла свой флот для «Северного потока — 2». Однако в марте, как сообщало норвежское издание Sunnmotsposten, Bourbon Surf перешел в собственность кипрской Sevnor, у которой есть подразделения в Норвегии и России.
Евразия Daily05:02

Британские ученые объяснили, зачем зебрам полоски

Ученые давно выяснили, что полосатый узор, которым покрыты зебры, защищает этих животных от кровососущих насекомых, но теперь оказалось, что полоски зебр действуют на назойливых слепней не так, как предполагалось.
Planet Today05:17
11

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
74

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
134

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс04:03
42

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
59

Белорусская оппозиция направила послу России Мезенцеву письмо

Минск, 18 августа 2020, 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике.
REGNUMвчера в 16:35
61