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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъ18:33
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Lenta.ru

В России впервые по-новому выдали кредит

Lenta.ru04:52
ТК Звезда

«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

ТК Звезда04:37
REGNUM

Впервые в России банк выдал кредит под криптовалюту

REGNUM04:31
Национальная служба новостей

СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Национальная служба новостей03:46
РБК

В России впервые официально выдали кредит под залог криптовалюты

РБК02:32
Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Телеканал 360°00:40
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Коммерсантъ18:33

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Реализация «пакета реформ» в Белоруссии вызовет ввод войск

О какой программе идет речь, Лукашенко не уточнил (речь про описанный Pravda. ru "пакет реанимационных реформ"), но связал ее с координационным советом, который создан по инициативе главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Pravda.Ru05:01
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Рэйчел Вайс получила главные роли в ремейке «Связанных насмерть»

Выбор Вайс на главные роли в сериале логичен: ведь именно Рэйчел два года назад пришла в голову идея многосерийного ремейка «Связанных насмерть» — актриса является большой поклонницей картины Кроненберга.
Кinomania22:20