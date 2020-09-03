«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.

Ведомости 18:30