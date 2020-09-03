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Ведомости
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros.
Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом
РИА Новости03:44
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.рувчера в 01:05
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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