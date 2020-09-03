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Ведомости
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
Подробнее о событии
РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх
REGNUM01:49
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Собянин предупредил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве осенью

Осенью Москва может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, заявил в пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия03:15
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.
Вокруг ТВвчера в 11:40