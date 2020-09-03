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Ведомости
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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Эхо Москвы

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Эхо Москвы02:34
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Кравчук раскритиковал Грызлова во время переговоров по Донбассу

Представитель ОРДЛО Сергей Гармаш рассказал, что Кравчук был возмущен заявлениями Грызлова о работе украинского парламента, а также о попытках Киева заставить молчать переселенцев из Донбасса.
ПолитРоссиявчера в 04:27
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Представлен тонкий игровой ноутбук MSI Stealth 15M

Компания MSI представила игровой ноутбук Stealth 15M, который может похвастаться сочетанием компактности и производительной аппаратной платформы на базе процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake вплоть до топового Core i7.
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Lenta.ru02:21
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Metaratingsвчера в 11:14

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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время.
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