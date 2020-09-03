В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности
Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью.В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности
«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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