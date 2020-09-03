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Ведомости
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог.
Ведомости18:30
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Московский Комсомолец

В России впервые получен кредит под залог интеллектуальной собственности

Московский Комсомолец21:14
Говорит Москва

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Говорит Москва00:58
ТАСС

«Ведомости»: в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

ТАСС23:49
РИА Новости

В России выдали уникальный кредит

РИА Новости01:49
Телеканал 360°

Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

Телеканал 360°21:13
Коммерсантъ

В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности

Коммерсантъ20:39
Ведомости

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Ведомости18:30

Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РБК01:13
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5»

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