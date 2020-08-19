В России выдан первый кредит под залог криптовалюты
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Экспобанк первым в России выдал кредит под залог криптовалюты – токенов Waves, сообщает «Коммерсантъ». Кредит получил предприниматель Михаил Успенский через заключение договора индивидуальной банковской ссуды. В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу).В источнике
С чего всё началось
В России выдан первый кредит под криптовалюту
Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъвчера в 18:33
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