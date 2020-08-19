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В России выдан первый кредит под залог криптовалюты

Экспобанк первым в России выдал кредит под залог криптовалюты – токенов Waves, сообщает «Коммерсантъ». Кредит получил предприниматель Михаил Успенский через заключение договора индивидуальной банковской ссуды. В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В России выдан первый кредит под криптовалюту

Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».
Коммерсантъвчера в 18:33
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РИА Новости

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

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Телеканал 360°

Первый кредит под криптовалюту выдали в России

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СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

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РБК

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РБКвчера в 02:32
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUMвчера в 01:20
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