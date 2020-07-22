Экономика
ИнтерфаксВ России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей
Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда03:57
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Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
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Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
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Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
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Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
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Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Общество
В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом
До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии.
РБК 01:43
Политика
Заседание Саратовской облдумы началось с потасовки у дверей
Сегодня 52-е заседание Саратовской областной думы началось с небольшой потасовки.
Четвертая Власть 02:13
Общество
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
ОАК исходит из того, что Red Wings и, возможно, другие авиакомпании за несколько лет раскатают на SSJ100 определенные маршруты, пассажирский спрос вырастет, соответственно, будет востребована более вместительная версия, объясняет федеральный чиновник.
Ведомости вчера в 17:50
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
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Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 16:12
Единоборства
Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко и Исмаилова
Известный российский промоутер, глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев (на фото), поделился мнением о предстоящем поединке россиян Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Sport.ru вчера в 11:40
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РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+
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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
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Политика
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Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
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Уткин отреагировал на высказывания жены Семака
Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
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63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
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У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Общество
За сутки в Татарстане подтвержден 31 новый случай коронавируса
8 человек госпитализировано В Татарстане сегодня подтвержден 31 новый случай COVID-19, из них 1 – завозной, 30 – контактные.
Агрызские вести 03:41