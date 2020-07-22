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Интерфакс
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Вслух.Ру

ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей

Вслух.Рувчера в 09:17
Интерфакс

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфакс08:33
РБК

Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

РБК06:39
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29
РИА Новости

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новости08:08
РИАЦ

Волгоградцы получили льготных ипотечных кредитов на 1,5 млрд рублей

РИАЦвчера в 12:30
URA.Ru

В России могут продлить льготную ипотеку

URA.Ru07:11
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Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, возглавившим США после Великой депрессии и руководившим страной в период Второй мировой войны.
Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США
Lenta.ru09:04
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости08:04
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
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Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня09:15
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