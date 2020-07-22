В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей
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Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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