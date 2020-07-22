Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

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