Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Футбол
«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»
В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.
Нева Спорт 12:00
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Шоу-бизнес
Канье Уэст сказал, что уже два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
ИнфоСМИ 07:37
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Армия и оружие
«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка
Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
ФАН вчера в 07:06
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы все гонщики «Формулы-1» встали на одно колено
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что пытается убедить гонщиков "Формулы-1" преклонить колено в знак борьбы с расизмом.
Газета.Ru 20 июля в 20:17
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Владимир Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке, сообщает «Газета.ru».
Моя Москва.онлайн 01:21
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
Культура
BTS объявили дату своего выступления!
Popcake 13:06
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Экономика
Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
Шоу-бизнес
Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием
Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! 06:59
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол
Гончаренко обратился к фанатам ЦСКА после завершения сезона
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам после матча 30-го тура чемпионата России против "Тамбова".
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Политика
Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»
Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru вчера в 13:35
Единоборства
Магомед Исмаилов весит 97 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о форме перед боем с Александром Емельяненко, который пройдет в эту пятницу в Сочи в рамках ACA 107.
Sports.ru 11:50
Космос
Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита
Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57