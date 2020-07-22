Члены УИК пожаловались на «неадекватную» оплату их работы на общероссийском голосовании

Работники нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) Воронежа рассказали "Ъ", что получили за работу на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции по 6 тыс. руб. По их словам, оплата за семидневную работу (голосование проходило с 25 июня по 1 июля) оказалась сопоставимой с той, что они получали за работу на президентских выборах 2018 года.