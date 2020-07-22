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Интерфакс
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правда22 июля в 06:19
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБК22 июля в 06:35
РИА Новости

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новости22 июля в 04:07
Известия

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известия22 июля в 05:25
Российская газета

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газета22 июля в 04:15
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфакс22 июля в 03:57
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС22 июля в 04:29
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Члены УИК пожаловались на «неадекватную» оплату их работы на общероссийском голосовании

Работники нескольких участковых избирательных комиссий (УИК) Воронежа рассказали "Ъ", что получили за работу на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции по 6 тыс. руб. По их словам, оплата за семидневную работу (голосование проходило с 25 июня по 1 июля) оказалась сопоставимой с той, что они получали за работу на президентских выборах 2018 года.
Коммерсантъ18:04
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русскомвчера в 14:57
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