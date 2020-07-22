Экономика
ИнтерфаксВ России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей
Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
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Армия и оружие
Россия и Турция провели 20-е патрулирование в Идлибе
Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 20-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
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В Москве по подозрению в растлении школьницы задержали чемпиона России
В Москве по подозрению в растлении несовершеннолетней задержали абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года, призера Европы, тренера и модель Александра Крупнова.
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия
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По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
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РИА Новости 05:56
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
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Корпорация Arianespace назначила запуск трех спутников на 28 июля
Французская компания Arianespace объявила о планах запустить на орбиту Земли три спутника 28 июля, сообщается на официальном сайте корпорации 21 июля.
ИА Красная Весна вчера в 13:43
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Наука
Впервые в мире ученые России расшифровали геном гриба, поражающего лен
Санкт-петербургские исследователи первыми в мире провели расшифровку гена вредоносного гриба Fusarium.
МедиаПоток 00:34
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
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Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
В МИД заявили об отсутствии сотрудничества между Россией и НАТО
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что всё практическое сотрудничество в рамках Совета Россия — НАТО свёрнуто.
RT на русском 05:59
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На «туман в голове» пожаловались пережившие коронавирус пациенты
Известно, что COVID-19 не проходит бесследно – даже когда формально человек выздоровел и имеет отрицательные тесты на коронавирус, у него могут оставаться неприятные, а в некоторых случаях и опасные симптомы.
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии
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Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
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Происшествия
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Общество
В США полиция атаковала освещавших беспорядки российских журналистов
Американские полицейские атаковали российских журналистов, которые освещали протесты в городе Портленд в штате Орегон в США.
Известия 06:26
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
CyberSport.ru 20 июля в 16:34