Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селе. Предложение озвучено во время отчета главы правительства в Госдуме в среду, 22 июля. То, что программа популярна, уже видно.

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Общество WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.

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