Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селе. Предложение озвучено во время отчета главы правительства в Госдуме в среду, 22 июля. То, что программа популярна, уже видно.
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Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Известия04:15

Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить 2 млрд руб. на программу льготной сельской ипотеки

Агентство Москва03:57

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газета04:15

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правда03:57

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфакс03:57

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новости04:07
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В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

RT на русском 02:02
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
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Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
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Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации

ГЛАС.RU 20 июля в 10:58
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Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
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Политика

Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно справляется с коронавирусом, а отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 03:33
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX

Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.
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Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Lenta.ru 03:55
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Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
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Общество

Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.
Российская газета 03:21
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Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

Evo-rus.com вчера в 09:07
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Общество

В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19

Общее число жертв заболевания достигло 12,7 тыс. По словам президента Владимира Путина, смертность от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в странах Европы, где летальность составляет от 8 до 15%.
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Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Экономика

СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда

Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Общество

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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Армия и оружие

Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении

Известия вчера в 17:41
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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
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Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок

На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
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Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
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Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Здоровье

Скончался еще один пациент с коронавирусом в Томской области

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ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
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Политика

Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
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Технологии

Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году

Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
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Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».
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В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса

На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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