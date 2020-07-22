Экономика
ИзвестияМишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селе. Предложение озвучено во время отчета главы правительства в Госдуме в среду, 22 июля. То, что программа популярна, уже видно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда03:57
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 19 июля в 09:30
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU 20 июля в 10:58
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран в мире
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия успешно справляется с коронавирусом, а отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 03:33
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX
Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.
РБК 02:48
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Общество
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.
Российская газета 03:21
Шоу-бизнес
Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником
Evo-rus.com вчера в 09:07
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Общее число жертв заболевания достигло 12,7 тыс. По словам президента Владимира Путина, смертность от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в странах Европы, где летальность составляет от 8 до 15%.
РБК 03:35
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
Скончался еще один пациент с коронавирусом в Томской области
Добавим, что по данным оперативного штаба на сегодня, 22 июля, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Томской области увеличилось на 53 человека.
Вести-Томск 03:35
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 16:12
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса
На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09