с чего всё началось

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин. 12

Общество Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы. 2,8K

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 156

Политика Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 791

Экономика Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 3

Здоровье В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей. 7

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 332

Общество Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. 6

Происшествия В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 6,6K

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 453

Происшествия В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом» В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". 2

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 838