Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила
 пресс-служба Минэкономики России.
Коммерсантъ18 апреля в 07:47

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В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

Будущее России. Национальные проекты18 апреля в 06:41

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

Банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей

News.ru18 апреля в 07:08

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:20
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Происшествия

Названа причина смерти оставленной на лавке у подъезда москвички

Lenta.ru 06:56
557
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
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Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
302
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2K
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
67
Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
2,8K
Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Общество

Голикова: Темпы роста заболеваемости в 54 регионах РФ могут увеличиться

Регионы РФ в ситуации с коронавирусом отстают от Москвы на 2-3 недели.
Эхо Москвы 07:20
Политика

Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.
Российская газета 06:43
Армия и оружие

ВМС США сообщили о перехвате своего самолета российским Су-35

ФАН вчера в 20:55
497
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Экономика

Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РБК 06:21
3
Здоровье

В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию

Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей.
Rambler News Service 06:47
7
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
332
Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
6
Здоровье

В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
8
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
6,6K
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
1,5K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Происшествия

В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»

В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
2
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Политика

Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Комсомольская правда 07:13
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Политика

Военным после репетиции парада Победы предписали карантин

REGNUM 04:58
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