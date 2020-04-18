Экономика
МонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам
Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
Будущее России. Национальные проекты06:41
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Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
ТАСС вчера в 12:50
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 20:30
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Здоровье
Названы симптомы коронавируса, проявляющиеся на коже
Как рассказал "Московскому комсомольцу" профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, кожная сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи являются возможными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Piter.tv 10:38
Здоровье
В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в пятницу, 17 апреля, выросло до 64 человек. В больницах продолжают находиться 35 человек.
Курс дела вчера в 02:54
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых больных коронавирусом
За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 29 человек, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Общество
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 16 апреля в 10:40
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 08:42
Происшествия
В Минусинском районе в упор расстреляли мужчину
В Минусинском районе Красноярского края буквально среди бела дня два человека расстреляли 24-летнего мужчину.
ТВ-Енисей 08:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Футбол
Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
REGNUM вчера в 16:52