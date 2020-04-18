Экономика
МонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам
Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
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