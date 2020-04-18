с чего всё началось

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.

Общество Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы. 13

Происшествия Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС. 175

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 793

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,4K

Общество В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. 57

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 1

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 802

Общество С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии. 131

Экономика Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.

Шоу-бизнес Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями. 1

Общество Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 3,1K

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 859

Общество Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии Смягчить ограничительные меры с 20 апреля в Германии официально позволено, в частности, магазинам площадью менее 800 квадратных метров, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам могут начать работу. 1

Общество Власти запланировали продлить режим самоизоляции Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. 143

Футбол Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.

Общество Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин. 25

Общество Доктор Мясников обнаружил, что уже переболел коронавирусом О странностях "поведения" COVID-19 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал и завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров. 8