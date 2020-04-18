Экономика
МонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам
Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила пресс-служба Минэкономики России.Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб
Коммерсантъ18 апреля в 07:47
Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
Будущее России. Национальные проекты18 апреля в 06:41
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Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ
Haval F7 стал самым востребованным китайским автомобилем в Российской Федерации. Об этом сообщают эксперты Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Общество
Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
Игры
PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае
Российская газета 06:35
Общество
В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина
После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 12:30
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Экономика
Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки
Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.
РБК 10:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии
Смягчить ограничительные меры с 20 апреля в Германии официально позволено, в частности, магазинам площадью менее 800 квадратных метров, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам могут начать работу.
ToDay News Ufa 10:32
Общество
В Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус
В рамках социального проекта "Помощь рядом" "Яндекс" предоставляет возможность пройти бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа.
Российская газета 12:24
Общество
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими.
РБК 12:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес
Прилучный впервые прокомментировал обвинения в избиении жены
Павел Прилучный ответил на обвинения жены, российской и латвийской актрисы Муцениеце, в домашнем насилии и терроре.
RuNews24.ru вчера в 11:11
Общество
Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России
Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
Общество
Доктор Мясников обнаружил, что уже переболел коронавирусом
О странностях "поведения" COVID-19 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал и завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Вести.Ru 11:37
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на американцах
Evo-rus.com 11:13