Экономика
МонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам
Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила пресс-служба Минэкономики России.Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб
Коммерсантъ18 апреля в 07:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
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Уфа получила 450 млн рублей на строительство футбольного манежа
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Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В России за сутки еще 4268 человек заболели коронавирусом
За последние сутки в России еще у 4268 человек выявили коронавирус.
Росбалт 03:41
Общество
Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице
На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир вчера в 07:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Хоккей
«Ак Барс» и Зарипов не могут договориться о новом контракте
Kazanfirst.ru вчера в 03:34
Игры
Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут
Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Общество
В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото
Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.
Вокруг ТВ 01:29
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Общество
Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе
Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом
В Ростовской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Происшествия
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
В США опасаются, что Китай первым получит вакцину от коронавируса
Вашингтон, 20 апреля 2020, 10:35 — REGNUM Вакцину от коронавируса нового типа могут создать и запустить в продажу сначала в Китае, а уже потом в США.
REGNUM 03:35
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
В Волгоградской области сделали 14,9 тысячи тестов на коронавирус
По данным на 19 апреля, в регионе провели 14 906 тестов на наличие COVID-2019.
Волгоградская правда 02:54
Общество
В Москве еще 75 человек вылечились от коронавируса
В Москве за сутки еще 75 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавируса.
РБК 03:38
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26