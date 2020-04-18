Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила
 пресс-служба Минэкономики России.
Коммерсантъ18 апреля в 07:47

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Беспроцентные кредиты разрешили выдавать 14 российским банкам

Телеканал 360°18 апреля в 09:38

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

Если COVID-19 оставил без денег: меры поддержки от томских банков

РИА Томск17 апреля в 23:19

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47
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Спорт

Уфа получила 450 млн рублей на строительство футбольного манежа

Business FM Уфа 02:01
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

В России за сутки еще 4268 человек заболели коронавирусом

За последние сутки в России еще у 4268 человек выявили коронавирус.
Росбалт 03:41
Общество

Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице

На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир вчера в 07:04
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
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Хоккей

«Ак Барс» и Зарипов не могут договориться о новом контракте

Kazanfirst.ru вчера в 03:34
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Игры

Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
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Общество

В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото

Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.
Вокруг ТВ 01:29
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
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Общество

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом

В Ростовской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
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Общество

В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек

На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Происшествия

В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Здоровье

В США опасаются, что Китай первым получит вакцину от коронавируса

Вашингтон, 20 апреля 2020, 10:35 — REGNUM Вакцину от коронавируса нового типа могут создать и запустить в продажу сначала в Китае, а уже потом в США.
REGNUM 03:35
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Здоровье

В Волгоградской области сделали 14,9 тысячи тестов на коронавирус

По данным на 19 апреля, в регионе провели 14 906 тестов на наличие COVID-2019.
Волгоградская правда 02:54
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Общество

В Москве еще 75 человек вылечились от коронавируса

В Москве за сутки еще 75 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавируса.
РБК 03:38
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
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