с чего всё началось

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 995

Здоровье На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.

Общество В России за сутки еще 4268 человек заболели коронавирусом За последние сутки в России еще у 4268 человек выявили коронавирус.

Общество Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта. 6

Политика Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации. 8

Игры Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Шоу-бизнес 48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 2K

Общество Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 37

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 162

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 438

Общество В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб. 8

Происшествия В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 3

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом. 100

Здоровье В США опасаются, что Китай первым получит вакцину от коронавируса Вашингтон, 20 апреля 2020, 10:35 — REGNUM Вакцину от коронавируса нового типа могут создать и запустить в продажу сначала в Китае, а уже потом в США. 1