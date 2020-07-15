Коронавирус
ТВ ЦентрВ России выявили более 100 штаммов коронавируса
Более 100 штаммов COVID-19 выделено в России на текущий момент. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
Газета.Ru 06:59
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor вчера в 12:12
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.
РБК 04:57
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Политика
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
РИА Новости 08:38
Экономика
«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике
"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru вчера в 09:09
Происшествия
Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
Кино
Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
МедиаПоток вчера в 11:24
Общество
Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Футбол
В «Уфе» у двух человек обнаружили коронавирус. Клуб имеет разрешение на проведение матча с «Динамо»
Ранее сообщалось, что как минимум у трех футболистов «Уфы» появилось подозрение на коронавирус после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), однако Мурзагулов опроверг информацию о наличии COVID-19 в клубе.
Матч ТВ 08:25
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Общество
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве и Подмосковье
По данным метеорологов, во второй половине дня в столице и области ожидается дождь, возможны грозы, усиление ветра до 17 м/с.
Московский Комсомолец 08:37
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02