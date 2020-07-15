Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ России выявили более 100 штаммов коронавируса

Более 100 штаммов COVID-19 выделено в России на текущий момент. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
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В России выделили более 100 штаммов коронавируса

Говорит Москва07:58

В России выделено более 100 штаммов коронавируса

Газета.Ru08:03

В России выделили более ста штаммов коронавируса

RT на русском07:59

В России выделили более 100 штаммов нового коронавируса

РЕН ТВ08:22

В России выявили более 100 штаммов коронавируса

Московский Комсомолец07:58

В России выделили более ста штаммов коронавируса

РИА Новости07:33

В России выделили более 100 штаммов коронавируса

Lenta.ru07:33
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Происшествия

Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

Газета.Ru 06:59
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Происшествия

Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия

У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
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Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Здоровье

Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом

При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor вчера в 12:12
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Политика

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
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Экономика

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.
РБК 04:57
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

РИА Новости 08:36
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
98
Политика

ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций

Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
РИА Новости 08:38
Экономика

«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике

"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru вчера в 09:09
Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
27
Происшествия

Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
13
Кино

Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
Профиль 06:36
12
Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
491
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Технологии

Samsung планирует запустить 6G к 2028 году

Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
МедиаПоток вчера в 11:24
27
Общество

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
85
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
207
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Футбол

В «Уфе» у двух человек обнаружили коронавирус. Клуб имеет разрешение на проведение матча с «Динамо»

Ранее сообщалось, что как минимум у трех футболистов «Уфы» появилось подозрение на коронавирус после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), однако Мурзагулов опроверг информацию о наличии COVID-19 в клубе.
Матч ТВ 08:25
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
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Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве и Подмосковье

По данным метеорологов, во второй половине дня в столице и области ожидается дождь, возможны грозы, усиление ветра до 17 м/с.
Московский Комсомолец 08:37
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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