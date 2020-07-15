Более 100 штаммов COVID-19 выделено в России на текущий момент. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

В России выявили более 100 штаммов коронавируса

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