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The Penza Post
The Penza Post

В России выделили деньги на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

В России выделили денежные средства, которые пойдут на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. «Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в документе.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 07:28
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ruвчера в 03:24
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 06:00
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Фактывчера в 04:54
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Веснавчера в 03:37
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 03:30
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 06:31

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля
Известия11:26
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Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Ведомости11:56
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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости08:55
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Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40
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Невролог Труханов оценил риски вживления микрочипов в мозг человека

Как сообщает ToDay News Ufа, специалист из Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов утверждает, что массовое вживление микроскопических чипов в человеческий мозг ведет за собой огромные риски, потому что после внедрения имплантов вполне возможно образование серьезных осложнений.
ToDay News Ufa03:28
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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