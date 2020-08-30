В России выделили деньги на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

ФАН 25

В России выделили денежные средства, которые пойдут на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. «Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в документе.