В России выделят 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба кабмина. Дополнительные средства поступят из резервного фонда Правительства.В источнике
Подробнее о событии
Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
Парламентская газетавчера в 17:54
Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья
Lenta.ru3 сентября в 08:07
Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья
ТАСС3 сентября в 00:48