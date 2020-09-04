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Octagon.Media
Octagon.Media

В России выделят 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба кабмина. Дополнительные средства поступят из резервного фонда Правительства.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфаксвчера в 02:17
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газетавчера в 17:00
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новостивчера в 18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газетавчера в 17:54
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБКвчера в 18:51
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ru3 сентября в 08:07
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАСС3 сентября в 00:48

Консоль Xbox Series X может появиться в России с 6 ноября

Стало известно, что один из российских интернет-магазинов уже предоставил пользователям возможность оформить предварительный заказ на контроллер для консоли нового поколения Xbox Series X. Согласно опубликованной информации, стоимость контроллера для Xbox Series X составит почти 4400 рублей.
Vevby.ruвчера в 16:17

Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Экономика сегоднявчера в 06:24
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В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Анапа, Краснодарский край, 4 сентября 2020, 08:58 — REGNUM В Анапе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали девять человек, сообщили в городском управлении по делам ГО И ЧС.
REGNUMвчера в 01:58
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ruвчера в 11:10
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известиявчера в 20:43
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