Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости". 125

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 459

Общество Об угрозе одноразовых масок предупредили в Японии Агентство привело слова дайверов с разных концов света, которые рассказали, что на побережье Японии уже плавают выброшенные одноразовые маски. 1

Шоу-бизнес Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 107

Наука Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме По итогу был сделан вывод, что рыба сибас (Dicentrarchus labrax) на каждые 5 граммов филе накапливает всего одну-две частицы пластика. 9

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 318

Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». 266

Общество Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. 213