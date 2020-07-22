Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе
Телеканал 360°вчера в 04:22
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам заключения
Право.ру вчера в 08:46
Экономика
«Российская экономика тонет»: «Медленную смерть» предсказала Gazeta Polska
По данным польского издания, российская экономика "тонет", и якобы никаких контрмер не предпринимают ни правительство, ни президент.
Царьград 03:47
Шоу-бизнес
Пресняков и Маликов спустя 50 лет: как развивалась их дружба и карьера
Uznayvse.ru 21 июля в 05:00
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество
Об угрозе одноразовых масок предупредили в Японии
Агентство привело слова дайверов с разных концов света, которые рассказали, что на побережье Японии уже плавают выброшенные одноразовые маски.
Live24 03:50
Путешествия
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Шоу-бизнес
Бодипозитив: Певица Lizzo показала обнаженное тело
Актуальные Новости 01:47
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Шоу-бизнес
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Патрульные корабли проекта 22160 разработаны Северным конструкторским бюро.
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей
Музыканты за один платный онлайн-концерт собрали 15 стадионов. Фанаты кей-поп-группы BTS помогли им поставить новый мировой рекорд.
Городовой 03:33
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
Наука
Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме
По итогу был сделан вывод, что рыба сибас (Dicentrarchus labrax) на каждые 5 граммов филе накапливает всего одну-две частицы пластика.
Live24 00:59
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 вчера в 09:46
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 05:58