Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда06:19
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Предполагается, что покупатели путевок на отечественные курорты смогут получить назад до 15 тысяч рублей из уплаченной суммы.
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В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 20 июля в 15:15
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
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Rambler News Service 09:27
Политика
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Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
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RT на русском 22:30
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Фургал отреагировал на назначение Дегтярева главой Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение однопартийца Михаила Дегтярева врио главы региона.
Общественная служба новостей вчера в 12:39
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Российские войска ЮВО вывели на полигоны для проверки боеготовности
Войска Южного военного округа в полном составе вывели на полигоны для проверки боеготовности. Об этом сообщается во вторник, 21 июля.
Народные новости вчера в 06:59
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Происшествия
В Бурятии число умерших от коронавируса достигло 39
К утру 23 июля в Бурятии зарегистрировано 3824 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом – его выявили ещё у 38 человек (3786+38).
Информ Полис online 20:55
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Праздничный концерт на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет онлайн
КП - Санкт-Петербург 07:55
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Больше полувека прошло с момента посадки «Аполлона-11» на Луну
SM News 19 июля в 20:18
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Канье Уэст сказал, что уже два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
ИнфоСМИ 07:37
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Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
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В теоретической физике понятие "белая дыра" появилось как одно из решений уравнений общей теории относительности, аналогичное решению для чёрной дыры, но с обращённой стрелой времени, — говорит ведущий научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Станислав Алексеев.
Аргументы и Факты вчера в 17:15
Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца
Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Сайт интересных новостей 19:59
Армия и оружие
Сенатор США надеется, что он видел НЛО, а не русских
Комитет разведки Сената США, который в настоящее время возглавляет Рубио, недавно потребовал, чтобы военные представили отчет по НЛО.
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Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
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В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
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Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
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Коронавирус одной строкой. Оперативные данные: Омск, Россия, мир. 21 июля 2020
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Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
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