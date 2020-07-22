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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.В источнике
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Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБКвчера в 06:35
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАССвчера в 04:29
Известия

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
Российская газета

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газетавчера в 04:15
Комсомольская правда

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правдавчера в 06:19
РИА Новости

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07

Матчи плей-офф УПЛ смогут посетить 25 процентов зрителей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко согласовали допуск зрителей в тестовом режиме на матчи плей-офф Украинской премьер-лиги (УПЛ) за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, сообщается на сайте УАФ.
Матчи плей-офф УПЛ смогут посетить 25 процентов зрителей
РИА Новостивчера в 14:17

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Asteraвчера в 12:45
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Начата сборка ракеты «Протон-М» для запуска спутников связи «Экспресс»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодроме Байконур началась сборка ракеты «Протон-М», которой предстоит вывести на орбиту российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
3DNewsвчера в 03:20

СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Российская газетавчера в 04:42

СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, на его имущество наложен арест на сумму более 45 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новостивчера в 08:41