Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда22 июля в 06:19
Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку
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