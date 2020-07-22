Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Футбол
Беленов стал лучшим вратарем РПЛ в минувшем сезоне
33-летний Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 мячей.
Спорт-Экспресс 16:39
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
Политика
Россия оценила решение контактной группы по перемирию в Донбассе
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов прокомментировал решение о принятии дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе.
Газета.Ru 16:10
Общество
Дерипаска выступил против расширения Москвы
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
Футбол
Марко Николич: 28 июля «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону
Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Советский спорт 16:04
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧР
Футболисты петербургского "Зенита" одержали волевую победу над "Ростовом" в матче заключительного тура чемпионата России.
РИА Новости 14:03
Игры
Карта Найт-Сити, российская корпорация «Техтроника» и красотка Джуди: первый взгляд на книгу по мотивам Cyberpunk 2077
3DNews 06:15
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Футбол
«Вест Бромвич» оформил выход в английскую Премьер-лигу
«Вест Бромвич Альбион», хоть и не сумел обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2), но смог добыть второе место, которое означает прямую путевку в английскую Премьер-лигу.
ProstoProSport 16:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Транспорт
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Футбол
Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Gazeta.SPb 09:50
Кино
Гаэль Гарсиа Берналь сыграет в триллере М. Найта Шьямалана
Культуромания 15:08
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
КДК РФС вынес вердикт в отношении футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, который после поединка 1\2 финала Кубка России с «Зенитом» показал футболку с оскорбительной надписью.
Vprognoze.ru 02:17
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Ведомости 20 июля в 12:23
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52