Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

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