Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правда22 июля в 06:19

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

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Российская газета22 июля в 04:15

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС22 июля в 04:29

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

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