В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Смотрите также
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
Дело двух старших сестер Хачатурян суд начнет рассматривать 31 июля
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Мишустин назвал объем ФНБ к началу 2020 года
Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Собянин уволил главу департамента образования
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правдавчера в 06:19