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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правдавчера в 06:19
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБКвчера в 06:35
Известия

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Известиявчера в 04:15
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАССвчера в 04:29
Российская газета

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газетавчера в 04:15
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57
РИА Новости

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07

Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Интерфакс21 июля в 09:04
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Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Создатель фотоалгоритмов Google Pixel разработает идеальную камеру для любых смартфонов

Пока неясно, что конкретно имеется в виду, однако, возможно, речь идет о приложении, которое сможет по максимуму использовать фотографическое "железо" любого смартфона, добиваясь наилучших результатов.
Вести.Ru21 июля в 05:39