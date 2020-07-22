Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
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