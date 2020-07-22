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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правдавчера в 06:19
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБКвчера в 06:35
Известия

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Известиявчера в 04:15
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАССвчера в 04:29
Российская газета

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газетавчера в 04:15
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57
РИА Новости

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07

Врио главы Камчатки пообещал улучшить систему здравоохранения региона

Все проекты по улучшению инфраструктуры системы здравоохранения Камчатского края будут выработаны с учетом пожеланий жителей региона, заявил врио губернатора региона 22 июля в ходе дискуссии в Центре развития Камчатки.
ИА Красная Веснавчера в 06:30

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

Петрозаводск, 22 июля 2020, 15:29 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено судом руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии.
REGNUMвчера в 08:29
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Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

Если авантюра с выходящей в будущем году режиссерской версией «Лиги справедливости» Зака Снайдера оправдает себя, то вполне вероятно, что второй шанс получит и «Отряд самоубийц».
Киноафиша Россиивчера в 08:27