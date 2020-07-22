Экономика
ИА Красная ВеснаВ России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки
Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
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Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Политика
Украина вычеркнула из минских документов пункт о недопущении диверсий и наступления на Донбассе
ОП блокирует прекращение огня на Донбассе. Представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня.
Голос Правды 09:39
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Футбол
Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках»
Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.
Спорт день за днем 14:57
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Общество
ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ 15:00
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Наука
В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»
Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия.
Культуромания вчера в 14:01
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Космос
CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN)
Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.
ИноСМИ 03:48
Футбол
«Наполи» проиграл «Парме» в матче чемпионата Англии
"Наполи" проиграл "Парме" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:27
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:13
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Экономика
Минфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей
Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:10
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28