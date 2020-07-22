Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Происшествия СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 87

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 187

Шоу-бизнес Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 56

Политика Украина вычеркнула из минских документов пункт о недопущении диверсий и наступления на Донбассе ОП блокирует прекращение огня на Донбассе. Представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня.

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований. 126

Армия и оружие ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Футбол Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках» Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 10

Общество Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. 31

Общество ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года «При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 38

Политика Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа. 342

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 219

Наука В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент» Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия. 2

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 106

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 107

Космос CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN) Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.

Наука Обнаружены эффективные антитела против коронавируса Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.