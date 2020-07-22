Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда06:19
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
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Хакасия вышла на первое место в СФО по выздоровевшим от коронавируса
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 21 июля в Республике Хакасия доля выздоровевших от коронавируса составила 81%.
АиФ Красноярск 03:17
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 12:28
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31
Энергетика
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В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
РБК 13:31
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru 10:19
Авто
Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью
Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Авто
Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году
Японский концерн Mitsubishi Motors закроет производство собственного внедорожника Pajero в 2021 году.
МИР 24 21:21
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Спорт
Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве
RT на русском вчера в 08:10
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Политика
США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
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Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва 19:57
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 08:36
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета 13:51
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
РИА Новости 20:20