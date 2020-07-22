Экономика

РБКРБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правда06:19

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБК06:35

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новости04:07

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе

Телеканал 360°04:22

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфакс03:57

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29

Льготная ипотека под 6,5%: брать, отказаться или подождать

Экспресс газетавчера в 15:55
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Газета.Ru 13:00
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Общество

Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

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Газета.Ru 19:31
Энергетика

Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно

В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
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Происшествия

На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад

РИА Новости 20:57
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Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
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Общество

В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах

Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
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Российская газета 09:49
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Авто

Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году

Японский концерн Mitsubishi Motors закроет производство собственного внедорожника Pajero в 2021 году.
МИР 24 21:21
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Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

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За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
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Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
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Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

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В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
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Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

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