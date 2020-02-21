По версии российских вирусологов, патоген мог перейти от людей, приехавших из Китая, у которых в силу длительного инкубационного периода инфекция протекала бессимптомно. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе.

с чего всё началось

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно первой версии, пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения.

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

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