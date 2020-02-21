Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно первой версии, пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения.
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с чего всё началось

Патоген под прикрытием: как COVID-19 заражает не вступавших в контакт с больными

По версии российских вирусологов, патоген мог перейти от людей, приехавших из Китая, у которых в силу длительного инкубационного периода инфекция протекала бессимптомно. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе.
Известия16:01

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Учёные объяснили, как можно заразиться коронавирусом, не выезжая из страны и не контактируя с больными

Царьград22:13

О возможности скрытого заражения коронавирусом рассказали в России

Газета.Ru20:13

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Lenta.ru19:55

Российские ученые вычислили способы передачи коронавируса

URA.Ru20:08

В МФТИ объяснили заражение коронавирусом людей, которые не контактировали с заболевшими

Экономика сегодня19:32

Российские медики назвали две версии передачи коронавируса

РЕН ТВ18:52

Российские инфекционисты выдвинули две версии передачи COVID-19

Известия18:10
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