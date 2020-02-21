Здоровье
Lenta.ruВ России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
По версии российских вирусологов, патоген мог перейти от людей, приехавших из Китая, у которых в силу длительного инкубационного периода инфекция протекала бессимптомно. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе.Известиявчера в 16:01
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