Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Патоген под прикрытием: как COVID-19 заражает не вступавших в контакт с больными

По версии российских вирусологов, патоген мог перейти от людей, приехавших из Китая, у которых в силу длительного инкубационного периода инфекция протекала бессимптомно. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что разные виды коронавируса широко распространены в природе.
Известиявчера в 16:01

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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:55

Врачи предупредили о вероятности скрытого заражения коронавирусом

Российская газета00:29

О возможности скрытого заражения коронавирусом рассказали в России

Газета.Ruвчера в 20:13

Российские ученые вычислили способы передачи коронавируса

URA.Ruвчера в 20:08

«Есть два варианта»: Версии заражения коронавирусом без контакта с больными дали учёные

Царьград01:29

Российские медики назвали две версии передачи коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:52

Российские инфекционисты выдвинули две версии передачи COVID-19

Известиявчера в 18:10
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Комментарии

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Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
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200 заключенных заразились коронавирусом в одной из тюрем Китая

Массовое заражение смертельно опасным коронавирусом было выявлено среди заключенных тюрьмы, которая находится в восточной китайской провинции Шаньдун.
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Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
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Новый УАЗ Патриот будет изменен до неузнаваемости

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Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
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Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
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Опрос выявил отношение поляков к Красной армии

Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
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Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Российский певец объявил себя трансгендерной женщиной

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В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
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Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта

Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
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Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
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«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU вчера в 17:12
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Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
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МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

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