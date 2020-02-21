Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
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Патоген под прикрытием: как COVID-19 заражает не вступавших в контакт с больными

Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. Ранее таких больных обнаружили в Южной Корее.
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Российские ученые назвали две версии распространения коронавируса

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Врачи предупредили о вероятности скрытого заражения коронавирусом

Российская газета00:29

Российские инфекционисты выдвинули две версии передачи COVID-19

Известиявчера в 18:10

Российские ученые вычислили способы передачи коронавируса

URA.Ruвчера в 20:08

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:55

Российские медики назвали две версии передачи коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:52

О возможности скрытого заражения коронавирусом рассказали в России

Газета.Ruвчера в 20:13
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Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»

Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
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Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

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Компания «Супер-Авто» — «дочка» АВТОВАЗа — начала принимать заказы на LADA Granta с модифицированным 16-клапанным мотором.
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Посадку горящего самолета в США сняли на видео

В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
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После глобального запуска GeForce Now попробовал миллион новых игроков

NVIDIA объявила, что за 16 дней с момента глобального запуска GeForce Now попробовал миллион новых игроков.
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Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

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Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Сегодня в России закроется трансферное окно

В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов.
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
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Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

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