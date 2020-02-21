Здоровье
Lenta.ruВ России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. Ранее таких больных обнаружили в Южной Корее.Известиявчера в 16:01
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Комментарии
Энергетика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов
Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»
Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
Общество
Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Компания «Супер-Авто» — «дочка» АВТОВАЗа — начала принимать заказы на LADA Granta с модифицированным 16-клапанным мотором.
Происшествия
Посадку горящего самолета в США сняли на видео
В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Игры
После глобального запуска GeForce Now попробовал миллион новых игроков
NVIDIA объявила, что за 16 дней с момента глобального запуска GeForce Now попробовал миллион новых игроков.
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю», Овечкин забросил 699-ю шайбу
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Политика
Сергей Шнуров стал членом политической партии
Сообщается, что Сергея могут не просто принять в партию, но и внести в списки на выборы в Госдуму.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Футбол
Федор Погорелов: «На „Газпром Арене“ присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал Sports.ru об экскурсиях, которые он ведет на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Футбол
Сегодня в России закроется трансферное окно
В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Кино