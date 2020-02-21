Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. Ранее таких больных обнаружили в Южной Корее.

с чего всё началось

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

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