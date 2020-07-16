Гаджеты
Вести.RuВ России выходят флагманы Vivo с передовой системой стабилизации
Компания Vivo анонсировала на российском рынке флагманскую серию смартфонов X50. Уникальная особенность модели X50 Pro — камеры с карданным подвесом для стабилизации, которые производитель сравнивает с глазами хамелеона. Vivo называют свою разработку "микрооблаком".
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Спорт
Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
Происшествия
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
Игры
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X
Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
МИТ 15:07
Общество
Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
Политика
В Германии призвали «ясно показать» России обороноспособность страны
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости.
РИА Новости 13:32
Наука
Дональд Трамп мешал искать лекарства от коронавируса
Почти с самого начала пандемии в США американский президент Дональд Трамп утверждал, что препарат от малярии гидроксихлорохин является эффективным лекарством против COVID-19, и его необходимо принимать всем больным.
MedikForum.ru 07:16
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM 13 июля в 20:11
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней.
Rusbankrot.ru 07:47
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro 12:38
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Игры
Surgeon Simulator 2 выйдет 27 августа
Srnsk 14:24
Футбол
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
Общество
Город в США выплатит репарации чернокожим
Телеканал 360° 07:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Один из главных героев фильма "Форсаж" Доминик Торрето, которого играет голливудский актер Вин Дизель, может умереть в финальной части.
NewInform вчера в 06:20