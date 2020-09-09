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В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ

В России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ* приговор за организацию ячейки этого сообщества. В Свердловской области два человека получили реальные сроки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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Znak.com06:50
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РИА Новости

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

РИА Новости09:18
КП - Екатеринбург

В России вынесли первый приговор создателям паблика об АУЕ после того, как движение признали экстремистским

КП - Екатеринбург07:43
URA.Ru

В России вынесли первый приговор за воровской паблик «ВКонтакте». За АУЕ наказали трех свердловчан

URA.Ru06:58
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ТАСС07:40
Новая газета

Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения

Новая газета06:51
Znak.com

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Znak.com06:50
66.ru

Создателя крупнейшего в России АУЕ-паблика приговорили к семи годам колонии

66.ru06:30

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
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