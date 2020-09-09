В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
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В России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ* приговор за организацию ячейки этого сообщества. В Свердловской области два человека получили реальные сроки. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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