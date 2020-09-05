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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки

За сутки выздоровели 5379 пациентов, а их общее число достигло 838 126.В источнике
Подробнее о событии
Моя Москва.онлайн

В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки

Моя Москва.онлайн04:52
Bash.News

В России за сутки зарегистрировали более 5 тысяч больных коронавирусом за сутки

Bash.News04:09
МордовМедиа

В России количество выписанных за сутки превысило количество заболевших COVID-19

МордовМедиа03:39
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V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением о новом правиле для сторонних стримеров, которые показывают турнирные матчи по Dota 2. В комментарии для Sports.ru он отметил, что решение Valve поможет турнирным операторам.
CyberSport.ruвчера в 14:47

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Новый Майдан спрогнозировали на Украине

Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждет второй майдан, а всему виной неграмотная политика действующего президента страны Владимира Зеленского.
Live24вчера в 05:31
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен на лекарства

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции", - следует из пояснительной записки к документу.
ТАСС04:22
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