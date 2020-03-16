По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии.

с чего всё началось

В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По его словам, остальные заболевшие находятся в настоящее время под наблюдением врачей, пациентов с тяжелым состоянием нет.

В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом

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