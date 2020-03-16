Коронавирус
Газета.RuВ России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По его словам, остальные заболевшие находятся в настоящее время под наблюдением врачей, пациентов с тяжелым состоянием нет.
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с чего всё началось
По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии.Интерфакс05:50
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Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге
Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Авто
Зачем массовые автомобили облагают налогом на роскошь
Политика
Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса
В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
Общество
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра
Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
Общество
Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Политика
В Крыму хотят закрыть границу с Украиной
«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.
Здоровье
В Минздраве предупредили об опасности употребления алкоголя при гриппе
Драпкина отметила, что не стоит «возлагать большие надежды» на алкоголь в борьбе с вирусными заболеваниями, поскольку он является «очень мощным иммуносупрессором» и серьезно ослабляет иммунитет.
Происшествия
В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело
Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
Происшествия
Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери
В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Здоровье
В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса
Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Общество
Ульяновские школьники и студенты переходят на дистанционное обучение
В Ульяновске и области в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ переводят всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Происшествия
В Петербурге задержан предполагаемый пособник террористов
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 13:18 — REGNUM В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в содействии террористической деятельности.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Происшествия
Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова.