Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России выписали более 10% заразившихся коронавирусом

В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По его словам, остальные заболевшие находятся в настоящее время под наблюдением врачей, пациентов с тяжелым состоянием нет.
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с чего всё началось

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии.
Интерфакс05:50

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Минздрав заявил о выздоровлении более 10% больных COVID-19 в России

РБК07:52

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Интерфакс05:50

В России выписали 10% пациентов, вылечившихся от коронавируса

Комсомольская правда06:19

Минздрав России заявил о выписке более 10% заразившихся коронавирусом

RT на русском06:15

Мурашко: десятая часть заразившихся коронавирусом в России уже здоровы

РЕН ТВ06:13

В России 10% заболевших коронавирусом пациентов выписаны из больниц

Известия06:00

Названо число выздоровевших россиян с коронавирусом

Lenta.ru06:21
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Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Общество

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 08:05
Экономика

Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге

Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
REGNUM 02:54
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Вести.Ru 03:27
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Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170

Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Мойка78 вчера в 01:11
Авто

Зачем массовые автомобили облагают налогом на роскошь

SpeedMe вчера в 22:58
Политика

Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса

В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
REGNUM 07:20
Общество

В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра

Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
АМИТЕЛ 06:04
Общество

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Политика

Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за $54 тысячи

РИА Новости 07:25
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Политика

В Крыму хотят закрыть границу с Украиной

«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.
REGNUM 06:20
Здоровье

В Минздраве предупредили об опасности употребления алкоголя при гриппе

Драпкина отметила, что не стоит «возлагать большие надежды» на алкоголь в борьбе с вирусными заболеваниями, поскольку он является «очень мощным иммуносупрессором» и серьезно ослабляет иммунитет.
Профиль вчера в 08:24
Происшествия

В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело

Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
REGNUM 08:13
Происшествия

Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери

В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери.
Lenta.ru 07:47
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Здоровье

В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса

Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
RuNews24.ru 07:38
Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.
РЕН ТВ 02:37
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv вчера в 15:45
Общество

Ульяновские школьники и студенты переходят на дистанционное обучение

В Ульяновске и области в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ переводят всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение.
Ульяновск сегодня 07:51
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

В Петербурге задержан предполагаемый пособник террористов

Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 13:18 — REGNUM В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в содействии террористической деятельности.
REGNUM 06:18
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Происшествия

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова.
Ведомости 05:28
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