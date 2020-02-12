Здоровье

РБКРБКВ России выздоровел второй пациент с коронавирусом

Юрчук утверждал, что китаец получает всю необходимую помощь. «РИА Новости» уточняет, что семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите. 11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.
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с чего всё началось

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите. В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР.
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Болевший коронавирусом китаец в Чите выписался из больницы — видео

Чита.Рувчера в 22:13
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Газета.Ru 04:47
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Политика

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Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
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RT на русском вчера в 00:02
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Футбол

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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
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Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
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В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
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Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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