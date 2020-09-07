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Газета.Ru
Газета.Ru

В России выписан первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19

В России выписан первый штраф за несвоевременное размещение результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.В источнике
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DP.RU

Петербуржца оштрафовали за позднюю публикацию результатов COVID-теста

DP.RU10:27
Эхо Москвы

Суд впервые оштрафовал россиянина за не размещенный вовремя результат теста на коронавирус на сайте госуслуг

Эхо Москвы10:05
РЕН ТВ

Россиянина оштрафовали за позднее размещение итогов теста на COVID-19

РЕН ТВ10:13
Газета.Ru

В России выписан первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19

Газета.Ru10:16
78.ru

В Петербурге впервые вынесли штраф за запоздалую публикацию результатов теста на COVID-19

78.ru10:00
РИА Новости

Вынесен первый штраф за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19

РИА Новости09:51
Невские Новости

В Петербурге впервые оштрафовали за неразмещение результата теста на КОВИД

Невские Новости09:32

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 08:58
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«Не мы являемся экспортёром боли». Автор фильма «Конференция» — о последствиях теракта «Норд-Ост»

В центре сюжета фильма — женщина, которая после теракта, где гибнет её сын, уходит в монастырь, но спустя 17 лет возвращается в Москву, чтобы провести вечер памяти.
Фонтанка.Ру05:52

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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