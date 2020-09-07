В России выписан первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19
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В России выписан первый штраф за несвоевременное размещение результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.В источнике
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