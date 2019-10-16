Экономика
REGNUMВ России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда. В 2012 году выплаты в среднем составляют 11,2 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2020 году общий объём средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», увеличится на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, — цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина его пресс-служба.News.ru08:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерациявчера в 05:19
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии
"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
Общество
В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, ведомство заключило с компанией "Байкал-Инжиниринг" контракт на создание легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2.
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Авто
В РФ началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Экономика
В России планируют отменить «банковский роуминг»
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Здоровье
Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины
О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Единоборства
Бетербиев: знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош
Здоровье
Названы опасные для организма человека средства от похмелья
Нередко после злоупотребления алкогольными напитками люди испытывают похмелье, от которого многие избавляются собственным «проверенным» средством.
Наука
Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова
В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Здоровье
Более 33 млн россиян получили прививки от гриппа в этом году
За период с начала прививочной кампании 4 сентября более 33 млн россиян (23% населения РФ), в том числе 9 млн детей, сделали прививки против гриппа, об этом сообщает Минздрав России.
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.