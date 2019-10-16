с чего всё началось

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда. В 2012 году выплаты в среднем составляют 11,2 тыс. рублей.

В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году

Экономика В России планируют отменить «банковский роуминг» Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка.

Происшествия На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.

Наука Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.

Здоровье Более 33 млн россиян получили прививки от гриппа в этом году За период с начала прививочной кампании 4 сентября более 33 млн россиян (23% населения РФ), в том числе 9 млн детей, сделали прививки против гриппа, об этом сообщает Минздрав России.